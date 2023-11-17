ЕС готов помочь Финляндии с защитой границ

Агентство ЕС по контролю границ Frontex готово отправить свои силы в Финляндии на фоне растущего потока нелегалов с территории РФ.

Об этом говорится в заявлении Frontex, направленном изданию Helsingin Sanomat, сообщает "Европейская правда".

Frontex хочет помочь с проблемой, связанной с ростом количества нелегальных пересечений границы.

Пока не решено, какой контингент Frontex отправит в Финляндию. Точное время прибытия тоже пока не известно.

"Мы активно участвуем в постоянном диалоге с финскими властями и готовимся оказать немедленную помощь путем передислокации наших постоянных пограничников... Наша цель – обеспечить скоординированный и эффективный региональный ответ, который усилит нашу роль в защите внешних границ Европейского Союза", – говорится в заявлении Frontex.

Накануне правительство Финляндии решило закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией в ночь на субботу, 18 ноября, из-за растущего потока искателей убежища.

В финском правительстве готовы закрыть остальные пункты пропуска на границе с Россией, если частичное закрытие не даст результата.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.