Росіяни у Фінляндії мітингували проти закриття пунктів перетину кордону з РФ

Біля будівлі парламенту Фінляндії в суботу близько 100 російськомовних громадян влаштували протест проти "закриття кордонів" після рішення перекрити чотири із восьми пунктів перетину кордону з РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Організатори акції, яка, за підрахунками Yle, зібрала близько 100 людей, хочуть налагодити діалог із фінським урядом – і запевняють, що засуджують практику Росії використання біженців як зброї в міжнародній політиці.

Фото: Yle

Одна з учасниць мітингу, Віра Пономарьова, розповіла Yle про побоювання, що "між країнами опуститься залізна завіса".

Фото: Yle

Інші називають закриття пунктів перетину кордону порушенням їхніх прав та "ударом" фінської влади.

Близько 100 Організатори акції хочуть налагодити діалог із фінським урядом. При цьому вони всіляко засуджують практику Росії використання біженців як зброї в міжнародній політиці.

Учасники акції закликають знайти інші рішення для боротьби з гібридним впливом Росії – наприклад відкрити пункт пропуску Паріккала, яким раніше могли користуватися тільки громадяни Фінляндії та Росії, що заздалегідь оформили дозвіл.

У ніч проти суботи, 18 листопада, перестали працювати прикордонні пункти Іматра, Ніірала, Нуйямаа і Ваалімаа, розташовані вздовж кордону Східної Фінляндії. Обмеження діятимуть до 18 лютого 2024 року, але за потреби можуть бути продовжені.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.