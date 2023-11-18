Россияне в Финляндии митинговали против закрытия пунктов пересечения границы с РФ

У здания парламента Финляндии в субботу около 100 русскоязычных граждан устроили протест против "закрытия границ" после решения перекрыть четыре из восьми пунктов пересечения границы с РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Организаторы акции, которая, по подсчетам Yle, собрала около 100 человек, хотят наладить диалог с финским правительством – и уверяют, что осуждают практику России использования беженцев как оружия в международной политике.

ФОТО: YLE

Одна из участниц митинга, Вера Пономарева, рассказала Yle об опасениях, что "между странами опустится железный занавес".

ФОТО: YLE

Другие называют закрытие пунктов пересечения границы нарушением их прав и "ударом" финских властей.

Около 100 Организаторы акции хотят наладить диалог с финским правительством. При этом они всячески осуждают практику России использования беженцев как оружия в международной политике.

Участники акции призывают найти другие решения для борьбы с гибридным влиянием России – например открыть пункт пропуска Париккала, которым ранее могли пользоваться только граждане Финляндии и России, заранее оформившие разрешение.

В ночь на субботу, 18 ноября, перестали работать пограничные пункты Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа, расположенные вдоль границы Восточной Финляндии. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года, но при необходимости могут быть продлены.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.