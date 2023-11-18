Фінляндія закрила чотири пункти перетину кордону з Росією

У ніч проти суботи, 18 листопада, Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією у відповідь на сплеск міграції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Із опівночі перестали працювати прикордонні пункти Іматра, Ніірала, Нуйямаа і Ваалімаа, розташовані вздовж кордону Східної Фінляндії. Обмеження діятимуть до 18 лютого 2024 року, але за потреби можуть бути продовжені.

Протягом останньої доби на них встановили бетонні загородження й тимчасові паркани – наприклад стаціонарну металеву огорожу чи тимчасовий паркан із колючого дроту. Також опустили шлагбауми, за допомогою яких у звичайний час у пунктах перетину кордону контролюють трафік.

Пункт перетину кордону Ніірала Фото: Yle

Протягом п’ятниці до прикордонних пунктів на південному сході Фінляндії, які закрились, прибули загалом 163 шукачі притулку – при цьому за весь тиждень їх було близько 300, зазначила прикордонна служба країни.

Через велику кількість людей, які намагались перетнути кордон, траплялись інциденти.

У Нііралі ввечері в п’ятницю проти одного з мігрантів, який намагався прорватись через кордон, застосували газ, пише Yle. Були випадки, коли групи шукачів притулку організовано прибували до пунктів перетину на велосипедах.

Пункт перетину кордону Нуйямаа Фото: Yle

Водночас заяви про надання міжнародного захисту можна буде подати на північних пунктах перетину кордону Вартіус і Салла, які разом із пунктами Куусамо та Рая-Йоосеппі залишаться відкритими.

Фінський уряд за необхідності готовий закрити решту пунктів пропуску на кордоні з РФ.