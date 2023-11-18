Фінляндія закрила чотири пункти перетину кордону з Росією
У ніч проти суботи, 18 листопада, Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією у відповідь на сплеск міграції.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Із опівночі перестали працювати прикордонні пункти Іматра, Ніірала, Нуйямаа і Ваалімаа, розташовані вздовж кордону Східної Фінляндії. Обмеження діятимуть до 18 лютого 2024 року, але за потреби можуть бути продовжені.
Протягом останньої доби на них встановили бетонні загородження й тимчасові паркани – наприклад стаціонарну металеву огорожу чи тимчасовий паркан із колючого дроту. Також опустили шлагбауми, за допомогою яких у звичайний час у пунктах перетину кордону контролюють трафік.
Протягом п’ятниці до прикордонних пунктів на південному сході Фінляндії, які закрились, прибули загалом 163 шукачі притулку – при цьому за весь тиждень їх було близько 300, зазначила прикордонна служба країни.
Через велику кількість людей, які намагались перетнути кордон, траплялись інциденти.
У Нііралі ввечері в п’ятницю проти одного з мігрантів, який намагався прорватись через кордон, застосували газ, пише Yle. Були випадки, коли групи шукачів притулку організовано прибували до пунктів перетину на велосипедах.
Водночас заяви про надання міжнародного захисту можна буде подати на північних пунктах перетину кордону Вартіус і Салла, які разом із пунктами Куусамо та Рая-Йоосеппі залишаться відкритими.
Фінський уряд за необхідності готовий закрити решту пунктів пропуску на кордоні з РФ.