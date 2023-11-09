Президент Німеччини: Я вражений антисемітським цькуванням на наших вулицях

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАС істотно впливає на німецьке суспільство.

Його заяву наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Штайнмаєр занепокоєний тим, наскільки загрожує суспільному миру в Німеччині насильство на Близькому Сході.

"Я вражений схваленням терору, антисемітським цькуванням на наших вулицях. Я різко і рішуче засуджую це. Неприпустимо, що євреї через 85 років після погромів 9 листопада 1938 року не почуваються в безпеці в нашій країні", – сказав німецький президент.

Він запевнив єврейську громаду Німеччини в подальшій солідарності і підкреслив, що у Німеччині не потерплять проявів антисемітизму.

Звертаючись до палестинської та арабської спільноти Німеччини, Штайнмаєр сказав, що у неї теж має бути право висловити свій біль та відчай у зв'язку з жертвами серед цивільного населення в секторі Гази. Він наголосив, що в Німеччині не повинно бути ні антимусульманського расизму, ні безпідставних підозр щодо мусульман.

Він наголосив, що ті, хто живуть і хочуть жити в Німеччині, мають дотримуватися правил мирного співіснування. Штайнмаєр очікує, що суспільство в Німеччині об'єднається проти тероризму та антисемітських і антиізраїльських виступів.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.

А німецький канцлер Олаф Шольц пообіцяв дотримуватися "нульової толерантності" до антисемітизму, посилаючись на відповідальність перед Ізраїлем, враховуючи роль Німеччини у Голокості.