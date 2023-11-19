В Берлине участники пропалестинского "марша в молчании" вели себя громко и агрессивно

В немецкой столице Берлине накануне прошла пропалестинская акция, которая была заявлена как "марш в молчании", но ее участники вели себя громко и порой агрессивно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

На акцию в Берлине вышли тысячи людей, многие из них размахивали палестинскими флагами и несли плакаты "Свободу Палестине", "Германия финансирует, Израиль сбрасывает бомбы", "Остановите уничтожение народа" и другие.

Организаторы акции заявили, что хотят "мирно жить с евреями", "не сторонники террористических организаций" и "не одобряют убийства в Израиле". Мероприятие было заявлено как "марш в молчании".

dpa

В то же время на акции полиция неоднократно указывала присутствующим на недопустимость противозаконных лозунгов.

Власти Германии, чувствующие ответственность за роль страны в Холокосте, активно осуждают антисемитские настроения. Канцлер Олаф Шольц обещает преследовать тех, кто поддерживает терроризм, а также подстрекающих к антисемитизму.

Вицеканцлер Роберт Габек ранее призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.

Кроме того, президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что поражен антисемитизмом в Германии.