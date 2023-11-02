Віцеканцлер Німеччини: Антисемітські акції вимагають жорсткої відповіді

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в опублікованому у соцмережах федерального міністерства економіки та захисту клімату відео, повідомляє DW.

Посадовець закликав мусульманські об'єднання чітко дистанціюватися від антисемітизму, щоб не підривати власне право на толерантність.

"Відповідальність Німеччини за Голокост означає, що євреї повинні мати можливість жити вільно й безпечно у ФРН, що вони ніколи більше не повинні боятися відкрито демонструвати свою релігію та свою культуру. Але саме цей страх повернувся", – зазначив Габек.

Віцеканцлер засудив антисемітизм та ненависті до Ізраїлю, а також різко критикував антисемітські тенденції серед деяких мусульман, правих екстремістів та лівих активістів.

"Не можна терпіти антисемітизм у будь-якій формі. Масштаби ісламістських демонстрацій у Берліні та інших містах ФРН неприйнятні та вимагають жорсткої політичної відповіді", – наголосив Габек.

Раніше міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер оголосила про те, що діяльність радикальної ісламської терористичної організації ХАМАС і палестинської мережі Samidoun заборонена в Німеччині.

Заборона послідувала за оголошенням тритижневої давнини: через кілька днів після терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня Шольц оголосив про заборону на діяльність двох організацій. Представники Samidoun відсвяткували напад ХАМАС у Берліні, роздаючи солодощі. ХАМАС класифікується як терористична організація в ЄС і США.

Він також пообіцяв дотримуватися "нульової толерантності" до антисемітизму, посилаючись на відповідальність перед Ізраїлем, враховуючи роль Німеччини у Голокості.

Відомство з охорони конституції припускає, що в Німеччині налічується близько 450 прихильників ХАМАС. Кількість прихильників Samidoun невідома, але, ймовірно, вона значно менша.