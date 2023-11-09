Шольц назвав антисемітські інциденти ганьбою для Німеччини

Німецький канцлер Олаф Шольц назвав антисемітські інциденти в Німеччині ганьбою для країни.

Як пише "Європейська правда" відповідну заяву він зробив у річницю так званої "Кришталевої ночі" – першої цілеспрямованої та керованої нацистами масової акції проти євреїв, повідомляє Tagesspiegel.

"Я глибоко обурений і мені соромно", – сказав канцлер у четвер, виступаючи в синагозі Бет-Ціон у Берліні.

Будь-яка форма антисемітизму отруює суспільство, вважає Шольц.

"Не має значення, чи є антисемітизм політично мотивованим або релігійним, чи йде він зліва чи справа, чи маскується під мистецтво або під академічний дискурс, чи росте він тут протягом століть або прийшов в країну ззовні", – підкреслив він.

Шольц обіцяє переслідувати тих, хто підтримує тероризм, а також тих, хто підбурює до антисемітизму.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.

Крім того, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що вражений антисемітизмом в Німеччині.