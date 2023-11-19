Умєров обговорив з главою Пентагону підготовку до наступного "Рамштайну" та ситуацію на полі бою

Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Під час розмови Остін обговорив з Умєровим поточну ситуацію на полі бою в Україні.

Вони також поговорили про плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), який відбудеться у форматі відеоконференції 22 листопада.

Раніше міністр оборони Британії Грант Шаппс запевнив, що Британія продовжить разом із союзниками надавати Україні "те, що їй потрібно для перемоги".

Після вересневого засідання формату "Рамштайн" він анонсував десятки тисяч артилерійських снарядів для України.