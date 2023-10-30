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Міністр оборони Британії знову приїхав до Києва

Понеділок, 30 жовтня 2023, 18:47

У Києві перебуває міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про візит Шаппса не було публічно відомо заздалегідь. Ввечері 30 жовтня міністр опублікував фото з-під Стіни пам’яті на мурі Михайлівського золотоверхого монастиря, зроблене вдень. 

"Путін сподівається, що світ забуде про нагальну необхідність підтримувати Україну. Британія ніколи не допустить цього – ми будемо надавати більше військової допомоги і об’єднувати союзників, щоби забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги. Таким був сьогодні мій меседж до віцепрем’єра Олександра Кубракова", – написав Грант Шаппс. 

Інші деталі візиту Шаппса поки невідомі.

Перед цим Грант Шаппс приїздив до Києва наприкінці вересня, невдовзі перед Форумом оборонних індустрій. Це був його перший візит в Україну як нового міністра оборони. 

Під час нещодавнього візиту до Вашингтона він поклав вінок до меморіалу жертвам Голодомору.

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Велика Британія