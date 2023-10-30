Міністр оборони Британії знову приїхав до Києва

У Києві перебуває міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про візит Шаппса не було публічно відомо заздалегідь. Ввечері 30 жовтня міністр опублікував фото з-під Стіни пам’яті на мурі Михайлівського золотоверхого монастиря, зроблене вдень.

Putin is hoping the world forgets the urgent need to support Ukraine



The UK will never let that happen – we will deliver more military support & bring our allies together to get Ukraine what they need to win



That was my message for 🇺🇦 Deputy Prime Minister @OlKubrakov today pic.twitter.com/NqjlXWccJC October 30, 2023

"Путін сподівається, що світ забуде про нагальну необхідність підтримувати Україну. Британія ніколи не допустить цього – ми будемо надавати більше військової допомоги і об’єднувати союзників, щоби забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги. Таким був сьогодні мій меседж до віцепрем’єра Олександра Кубракова", – написав Грант Шаппс.

Інші деталі візиту Шаппса поки невідомі.

Перед цим Грант Шаппс приїздив до Києва наприкінці вересня, невдовзі перед Форумом оборонних індустрій. Це був його перший візит в Україну як нового міністра оборони.

Під час нещодавнього візиту до Вашингтона він поклав вінок до меморіалу жертвам Голодомору.