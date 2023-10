Міністр оборони Британії знову приїхав до Києва

У Києві перебуває міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про візит Шаппса не було публічно відомо заздалегідь. Ввечері 30 жовтня міністр опублікував фото з-під Стіни пам’яті на мурі Михайлівського золотоверхого монастиря, зроблене вдень.

Putin is hoping the world forgets the urgent need to support Ukraine



The UK will never let that happen – we will deliver more military support & bring our allies together to get Ukraine what they need to win



That was my message for 🇺🇦 Deputy Prime Minister @OlKubrakov today pic.twitter.com/NqjlXWccJC