Умеров обсудил с главой Пентагона подготовку к следующему "Рамштайн" и ситуацию на поле боя

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Во время разговора Остин обсудил с Умеровым текущую ситуацию на поле боя в Украине.

Они также поговорили о планах относительно следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), который состоится в формате видеоконференции 22 ноября.

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заверил, что Британия продолжит вместе с союзниками предоставлять Украине "то, что ей нужно для победы".

После сентябрьского заседания формата "Рамштайн" он анонсировал десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины.