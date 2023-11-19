Умеров обсудил с главой Пентагона подготовку к следующему "Рамштайн" и ситуацию на поле боя
Воскресенье, 19 ноября 2023, 19:00
Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Во время разговора Остин обсудил с Умеровым текущую ситуацию на поле боя в Украине.
Они также поговорили о планах относительно следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), который состоится в формате видеоконференции 22 ноября.
Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заверил, что Британия продолжит вместе с союзниками предоставлять Украине "то, что ей нужно для победы".
После сентябрьского заседания формата "Рамштайн" он анонсировал десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины.
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