Байден підтримав "паузу" в боях між Ізраїлем і ХАМАС для звільнення заручників

Президент США Джо Байден заявив у середу, що Ізраїль і бойовики ХАМАС повинні призупинити бойові дії задля звільнення заручників, але не підтримав повне припинення вогню.

Слова Байдена наводить агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Байден зробив свій коментар, відповідаючи протестувальнику під час політичного збору коштів у Міннеаполісі. Він відвідав Міннесоту, щоб заручитися підтримкою своєї економічної політики та зібрати гроші на своє переобрання.

Протестувальник перебив Байдена, сказавши: "Мені потрібно, щоб ви негайно закликали до припинення вогню".

"Я думаю, що нам потрібна пауза", – відповів Байден, додавши: "Пауза означає дати час, щоб вивести заручників".

Раніше в середу Байден зіткнувся з демонстраціями в Міннесоті через підтримку військового наступу Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАС 7 жовтня.

"Я розумію емоції. Для ізраїльтян це неймовірно складно. Це також неймовірно складно для мусульманського світу", – сказав Байден.

Під час збору коштів у Міннеаполісі Байден заявив, що підтримує рішення, яке призведе до створення палестинської держави поряд з Ізраїлем. Але він також захистив право Ізраїлю атакувати ХАМАС, який США та Європейський Союз визнали терористичною групою.

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль у п'ятницю, щоб висловити солідарність з його боротьбою проти ХАМАС, але також підтвердити необхідність мінімізації жертв серед палестинського цивільного населення.

Турецькі дипломатичні джерела повідомили, що Блінкен також відвідає Туреччину, але Держдеп не підтвердив цього.

За даними ЗМІ, США та Ізраїль обговорюють кілька варіантів контролю за сектором Гази після того, як ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС.