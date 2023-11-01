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ЗМІ анонсували візит Блінкена в Туреччину

Середа, 1 листопада 2023, 22:44

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю, 5 листопада, прибуде з візитом до Туреччини на тлі ескалації на Близькому Сході.

Про це повідомило "дипломатичне джерело" Reuters, а також турецьких ЗМІ, пише "Європейська правда".

Мета візиту Блінкена до Туреччини не уточнюється, й офіційно Держдеп її не коментував.

Речник американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллер у середу сказав журналістам, що Блінкен у п'ятницю вирушить до Ізраїлю, де зустрінеться з високопосадовцями уряду, та Йорданії.

"Він підтвердить підтримку США права Ізраїлю на самооборону відповідно до міжнародного гуманітарного права і обговорить необхідність вжити всіх заходів для мінімізації жертв серед цивільного населення, а також нашу роботу з доставки гуманітарної допомоги", – сказав Міллер.

Як відомо, Туреччина, що є членом Північноатлантичного Альянсу разом зі США, різко засуджує Ізраїль через бомбардування й блокаду сектору Гази у відповідь на напад угруповання ХАМАС 7 жовтня, яке призвело до тисяч загиблих з обох сторін.

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган минулого тижня заявив, що палестинське угруповання ХАМАС не є терористичною організацією, а його бойовиків він назвав "визволителями", які борються за свою землю.

На початку жовтня державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Туреччину, Саудівську Аравію та ОАЕ до взаємодії щодо нападу на Ізраїль.

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