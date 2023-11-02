Байден поддержал "паузу" в боях между Израилем и ХАМАС для освобождения заложников

Президент США Джо Байден заявил в среду, что Израиль и боевики ХАМАС должны приостановить боевые действия для освобождения заложников, но не поддержал полное прекращение огня.

Слова Байдена приводит агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Он сделал свой комментарий, отвечая протестующему во время политического сбора средств в Миннеаполисе. Он посетил Миннесоту, чтобы заручиться поддержкой своей экономической политики и собрать деньги на свое переизбрание.

Протестующий перебил Байдена, сказав: "Мне нужно, чтобы вы немедленно призвали к прекращению огня".

"Я думаю, что нам нужна пауза", – ответил американский президент, добавив: "Пауза означает дать время, чтобы вывести заложников".

Ранее в среду Байден столкнулся с демонстрациями в Миннесоте из-за поддержки военного наступления Израиля в ответ на нападение ХАМАС 7 октября.

"Я понимаю эмоции. Для израильтян это невероятно сложно. Это также невероятно сложно для мусульманского мира", – сказал он.

Во время сбора средств в Миннеаполисе Байден заявил, что поддерживает решение, которое приведет к созданию палестинского государства рядом с Израилем. Но он также защитил право Израиля атаковать ХАМАС, который США и Европейский Союз признали террористической группой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль в пятницу, чтобы выразить солидарность с его борьбой против ХАМАС, но также подтвердить необходимость минимизации жертв среди палестинского гражданского населения.

Турецкие дипломатические источники сообщили, что Блинкен также посетит Турцию, но Госдеп этого не подтвердил.

По данным СМИ, США и Израиль обсуждают несколько вариантов контроля над сектором Газы после того, как израильским силам удастся вытеснить ХАМАС