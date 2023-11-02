В правительстве Германии считают приоритетными расходы на оборону

Немецкое правительство намерено серьезно отнестись к целям НАТО по расходам стран-членов Альянса на свою оборону в виде 2% валового внутреннего продукта (ВВП).

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер во время своего визита в Латвию, сообщает DPA.

По его словам, Берлин может пойти на дальнейшие сокращения государственного бюджета, но расходы на оборону должны быть приоритетными перед другими сферами.

"Это большие вызовы, потому что наши бюджеты придется реструктурировать в ближайшие годы. Это также приводит к конкуренции между различными благими намерениями", – сказал Линднер.

"Но сейчас мы должны определить приоритет – это укрепление нашего Альянса и национальной обороноспособности", – подчеркнул он.

Германия создала специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для устранения основных недостатков в своей армии после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Впрочем, министр пообещал, что Германия выполнит целевой показатель в 2% даже после того, как этот фонд будет исчерпан.

Линднер также подчеркнул, что этот уровень расходов является важной предпосылкой для обеспечения того, чтобы Германия имела "очень большую, боеспособную армию", а также могла сделать свой вклад в оборону НАТО в целом.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о важности укрепления армии страны для способности отразить потенциальную агрессию.

Перед этим он призвал к новому менталитету в обществе перед лицом кризисов, подобных кризису на Ближнем Востоке – по его мнению, существует опасность войны в Европе.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что учитывая очевидную радость президента РФ Владимира Путина в связи с событиями на Ближнем Востоке, ЕС еще внимательнее отслеживает ситуацию в Украине.