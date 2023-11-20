Кремль заявив, що Фінляндія вигадала причини для закриття кордону

У Кремлі назвали неприйнятними звинувачення Фінляндії у тому, що російські прикордонники навмисне доставляють мігрантів на фінський кордон, аби спровокувати кризу.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс", заявив журналістам у понеділок речник Кремля Дмітрій Пєсков.

За його словами, "прикордонними переходами користуються ті, хто має на це законне право, і в цьому плані наші прикордонники повністю дотримуються всіх своїх службових інструкцій".

"А якщо намагаються знайти якісь надумані причини, то знову ж таки, ми тут не приймаємо такі звинувачення на нашу адресу", – сказав він.

У Кремлі також прокоментували повідомлення про те, що Фінляндія може закрити решту пунктів пропуску на сухопутному кордоні з Росією найближчими днями.

"Нічого, окрім глибокого жалю це не викликає, тому що з Фінляндією у нас давні, дуже добрі стосунки були, прагматичні, засновані на взаємній повазі. І, звичайно ж, ми шкодуємо, що на зміну цим відносинам прийшла така виключно русофобська позиція, якою стали дотримуватись керівників цієї країни", – заявив Пєсков.

Минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції. З суботи вони закриті для руху транспорту.

За наявними розвідданими, керівництво Фінляндії оцінює, що російська влада причетна до транспортування нелегальних шукачів притулку до фінського кордону.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.