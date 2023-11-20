Кремль заявил, что Финляндия придумала причины для закрытия границы

В Кремле назвали неприемлемыми обвинения Финляндии в том, что российские пограничники умышленно доставляют мигрантов на финскую границу, чтобы спровоцировать кризис.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс", заявил журналистам в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, "пограничными переходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане наши пограничники полностью придерживаются всех своих служебных инструкций".

"А если пытаются найти какие-то надуманные причины, то опять же, мы здесь не принимаем такие обвинения в наш адрес", – сказал он.

В Кремле также прокомментировали сообщения о том, что Финляндия может закрыть остальные пункты пропуска на сухопутной границе с Россией в ближайшие дни.

"Ничего, кроме глубокого сожаления это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние, очень хорошие отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении. И, конечно же, мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой страны", – заявил Песков.

В прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции. С субботы они закрыты для движения транспорта.

По имеющимся разведданным, руководство Финляндии оценивает, что российские власти причастны к транспортировке нелегальных искателей убежища к финской границе.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.