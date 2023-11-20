У Німеччині арештували підозрюваного в антисемітизмі, який погрожував вбивствами

Німецька поліція заарештувала 18-річного чоловіка за підозрою в плануванні насильства, що загрожує державі, після того, як він погрожував вбивствами у Мережі та розміщував правоекстремістський й антисемітський контент.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Reuters з посиланням на німецьких правоохоронців.

Зазначають, що підозрюваний неодноразово публікував в Мережі повідомлення, в яких погрожував вбити людей з політичних мотивів. За словами влади землі Гессен, кількамісячне розслідування виявило "консолідовану насильницьку, антисемітську та правоекстремістську позицію підозрюваного".

Як йдеться в заяві прокуратури, поліція в західній землі Гессен минулої середи обшукала квартиру підозрюваного та вилучила комп'ютери, зброю і боєприпаси.

Німеччина посилила пильність щодо будь-яких ознак антисемітського насильства після нападу бойовиків керівного в секторі Гази ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв переслідувати тих, хто підтримує тероризм, а також тих, хто підбурює до антисемітизму.

Віцеканцлер Роберт Габек раніше закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.

Крім того, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що вражений антисемітизмом в Німеччині.