В Германии арестовали подозреваемого в антисемитизме, который угрожал убийствами

Немецкая полиция арестовала 18-летнего мужчину по подозрению в планировании насилия, угрожающего государству, после того как он угрожал убийствами в Сети и размещал правоэкстремистский и антисемитский контент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Reuters со ссылкой на немецких правоохранителей.

Отмечается, что подозреваемый неоднократно публиковал в Сети сообщения, в которых угрожал убить людей по политическим мотивам. По словам властей земли Гессен, многомесячное расследование выявило "консолидированную насильственную, антисемитскую и правоэкстремистскую позицию подозреваемого".

Как говорится в заявлении прокуратуры, полиция в западной земле Гессен в прошлую среду обыскала квартиру подозреваемого и изъяла компьютеры, оружие и боеприпасы.

Германия усилила бдительность в отношении любых признаков антисемитского насилия после нападения боевиков правящей в секторе Газы исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал преследовать тех, кто поддерживает терроризм, а также тех, кто подстрекает к антисемитизму.

Вице-канцлер Роберт Хабек ранее призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.

Кроме того, президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что поражен антисемитизмом в Германии.