Президент Польщі: Якщо Росія не буде переможена, вона нападе знову

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підтримувати Україну потрібно до її перемоги, і польська влада незалежно від політичного табору продовжить робити це.

Про це він заявив під час пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо у Варшаві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Як Польща, ми підтримуємо Україну і будемо продовжувати це робити. На нашу думку, це потрібно робити до повної перемоги – тобто до відновлення міжнародно визнаних кордонів. Україна повинна отримати тверді гарантії безпеки, а це, на нашу думку, є гарантією вступу до НАТО. Ми підтримуємо нашого сусіда на цьому шляху", – заявив Дуда.

Він висловив переконання, що "якщо Росія не буде переможена, то вона нападе знову".

"Ми не маємо жодних сумнівів, що сьогодні Україна – це те місце, де вирішується доля нашої безпеки" – заявив президент Польщі.

Він додав, що з його точки зору "підтримка України є чимось очевидним". Дуда нагадав, що Польща вже вислала в Україну понад 300 танків, понад 100 одиниць бронетехніки, сотні тисяч одиниць зброї і боєприпасів, а також нескінченну кількість бронежилетів, шоломів, уніформи.

"Ми та країна, через яку сьогодні ідуть поставки для України. Не лише військові поставки, але й будь-які інші, що йдуть в Україну з Європи, Заходу, світу" – зазначив Дуда.

"Я сподіваюся, що польська влада, незалежно від політичного табору, буде продовжувати цю політику, яка є політикою в польських, а також європейських інтересах", – заявив він.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що між РФ та Україною йде війна на виснаження, але ситуація не є безвихідною.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що розраховує на досягнення прогресу Збройними силами України у боротьбі проти російських окупантів, але попереджає, що він буде важким.

Німецький канцлер Олаф Шольц також вважає, що війна в Україні може тривати дуже довго.