Шольц очікує, що війна в Україні буде дуже довгою, але це не привід для песимізму

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що війна в Україні може тривати дуже довго.

Про це він сказав на конференції Бундесверу у Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Шольц наразі не бачить жодних ознак того, що Росія припинить свою загарбницьку війну проти України і виведе війська.

"Ми повинні бути готові до того, що війна може тривати дуже довго", – сказав він.

Однак Шольц нагадав, що війна триває набагато довше, ніж уявляв собі президент Росії Владімір Путін, тому, за словами канцлера, він не є песимістом.

За його словами, важливо розвивати стійкість і захищати власну інфраструктуру від атак.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що розраховує на досягнення прогресу Збройними силами Україні у боротьбі проти російських окупантів, але попереджає, що прогрес буде важким.

Напередодні президент Чехії Петр Павел заявляв, що поточна ситуація на фронті не свідчить про те, що Україна може отримати військову перевагу. Він вважає, що час грає на користь РФ, і що переговори можуть розпочатися наступного року.