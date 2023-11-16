Прем'єрка Естонії про війну в Україні: Це не безвихідь, але потрібно багато часу

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що між РФ та Україною йде війна на виснаження, але ситуація не є безвихідною.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда".

"Це війна на виснаження. Це не безвихідь, але потрібно багато часу", – підкреслила Каллас.

Вона зазначила, що у такій війні є три ключові елементи: люди ресурси і бойовий дух.

"Росія думає, що може протриматися довше, ніж Україна. Але я маю підстави вірити, що наша підтримка допоможе Україні протриматися довше, ніж Росія", – сказала глава естонського уряду.

Каллас нагадала, що США і європейські країни проводять навчання для українських військових: "Європа навчає від 30 до 40 тисяч військових. Якщо стільки ж тренує Америка, то це 80 000 тренованих солдатів проти строковиків, які відправляються у бій з боку Росії. Отже, ми можемо бути більш витривалими, ніж Росія з точки зору людей".

Говорячи про ресурси, вона вказала, що сукупний ВВП Європи в сім разів більший, ніж у Росії. Також, за її словами, на російський бюджет впливають санкції.

"Вони втратили третину свого бюджету, і не можуть нічого отримати ззовні. У них проблеми", – додала Каллас.

Щодо військової допомоги вона нагадала про коаліцію "Рамштайн", оборонний бюджет коаліції Рамштайн "у 13 разів більший, ніж у Росії". Також Каллас переконана, що у українців бойовий дух вищий, ніж у росіян.

"Нам також залишається вірити в перемогу України", – підкреслила вона.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що розраховує на досягнення прогресу Збройними силами України у боротьбі проти російських окупантів, але попереджає, що він буде важким.

Німецький канцлер Олаф Шольц також вважає, що війна в Україні може тривати дуже довго.