Президент Польши: Если Россия не будет побеждена, она нападет снова

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживать Украину нужно до ее победы, и польская власть независимо от политического лагеря продолжит делать это.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистьо в Варшаве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Как Польша, мы поддерживаем Украину и будем продолжать это делать. По нашему мнению, это нужно делать до полной победы – то есть до восстановления международно признанных границ. Украина должна получить твердые гарантии безопасности, а это, по нашему мнению, является гарантией вступления в НАТО. Мы поддерживаем нашего соседа на этом пути", – заявил Дуда.

Он выразил убеждение, что "если Россия не будет побеждена, то она нападет снова".

"У нас нет никаких сомнений, что сегодня Украина – это то место, где решается судьба нашей безопасности", – заявил президент Польши.

Он добавил, что с его точки зрения "поддержка Украины является чем-то очевидным". Дуда напомнил, что Польша уже выслала в Украину более 300 танков, свыше 100 единиц бронетехники, сотни тысяч единиц оружия и боеприпасов, а также бесконечное количество бронежилетов, шлемов, униформы.

"Мы та страна, через которую сегодня идут поставки для Украины. Не только военные поставки, но и любые другие, идущие в Украину из Европы, Запада, мира", – отметил Дуда.

"Я надеюсь, что польская власть, вне зависимости от политического лагеря, будет продолжать эту политику, которая является политикой в польских, а также европейских интересах", – заявил он.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что между РФ и Украиной идет война на истощение, но ситуация не является безвыходной.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что рассчитывает на достижение прогресса Вооруженными силами Украины в борьбе против российских оккупантов, но предупреждает, что он будет тяжелым.

Немецкий канцлер Олаф Шольц также считает, что война в Украине может продолжаться очень долго.