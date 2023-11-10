Столтенберг про війну в Україні: Треба готуватись до довгого шляху

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розраховує на досягнення прогресу Збройними силами України у боротьбі проти російських окупантів, але попереджає, що прогрес буде важким.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству dpa, повідомляє "Європейська правда".

"Нам потрібно бути готовими до довгого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані. Що ми точно знаємо, так це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою", – зазначив Столтенберг.

За словами генсека НАТО, лише завдяки військовій підтримці Україна залишиться суверенною і демократичною державою, а російський президент Владімір Путін переконається, що не зможе перемогти на полі бою.

Коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якій той, зокрема, писав, що війна зайшла в глухий кут, Столтенберг зауважив, що завжди було зрозуміло, що ситуація буде непростою.

"Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії – з мінами, з протитанковими ровами, з великою кількістю оборонних позицій", – сказав він.

Проте українські війська "змогли досягти успіхів і звільнити більше території", підкреслив Столтенберг.

Напередодні президент Чехії Петр Павел заявляв, що поточна ситуація на фронті не свідчить про те, що Україна може отримати військову перевагу. Він вважає, що час грає на користь РФ, і що мирні переговори можуть розпочатися наступного року.

Як відомо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.