В ОП розповіли подробиці зустрічі Зеленського з Остіном
Понеділок, 20 листопада 2023, 18:20
Під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві президент Володимир Зеленський обговорив підготовку до чергового засідання у форматі "Рамштайн", а також ситуацію на фронті.
Про це повідомили в Офісі президента за підсумками зустрічі, пише "Європейська правда".
Зеленський у розмові з Остіном наголосив на важливості безперервного постачання союзниками всього необхідного озброєння та снарядів, а також підкреслив необхідність у "посиленні спроможностей України напередодні зимового періоду".
Також, зазначають в ОП, президент України й голова Пентагону обговорили мореплавство в Чорному морі й забезпечення функціонування альтернативного "зернового коридору" після демаршу РФ.
"Дуже важливо, що нам вдалося досягти прогресу у встановленні контролю над Чорним морем, а також забезпечити роботу альтернативного гуманітарного маршруту. Це дає Україні змогу залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки", – цитують у повідомленні Зеленського.
Як повідомлялось, глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва у понеділок вранці з неоголошеним візитом.
У Міноборони США повідомляли, що під час візиту він обговорить забезпечення українського війська на зимовий період та на майбутнє від російських загроз.