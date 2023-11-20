В ОП розповіли подробиці зустрічі Зеленського з Остіном

Під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві президент Володимир Зеленський обговорив підготовку до чергового засідання у форматі "Рамштайн", а також ситуацію на фронті.

Про це повідомили в Офісі президента за підсумками зустрічі, пише "Європейська правда".

Зеленський у розмові з Остіном наголосив на важливості безперервного постачання союзниками всього необхідного озброєння та снарядів, а також підкреслив необхідність у "посиленні спроможностей України напередодні зимового періоду".

Фото: Офіс президента

Також, зазначають в ОП, президент України й голова Пентагону обговорили мореплавство в Чорному морі й забезпечення функціонування альтернативного "зернового коридору" після демаршу РФ.

"Дуже важливо, що нам вдалося досягти прогресу у встановленні контролю над Чорним морем, а також забезпечити роботу альтернативного гуманітарного маршруту. Це дає Україні змогу залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки", – цитують у повідомленні Зеленського.

Як повідомлялось, глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва у понеділок вранці з неоголошеним візитом.

У Міноборони США повідомляли, що під час візиту він обговорить забезпечення українського війська на зимовий період та на майбутнє від російських загроз.