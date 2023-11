Глава Пентагону зустрівся з Зеленським

Міністр оборони США Ллойд Остін у Києві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

Остін зазначив, що для нього ця зустріч стала ще однією можливістю "підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів".

"Я мав честь зустрітися з президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Ми, разом з нашими союзниками і партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби", – написав глава Пентагону.

I was honored to meet with President @ZelenskyyUa in Kyiv today to reaffirm the United States’ steadfast support for Ukraine. We, along with our allies and partners, will continue to support Ukraine’s urgent battlefield needs and long-term defense requirements. pic.twitter.com/Odv6ClgcrP