До Києва з "повідомленням про підтримку" приїхав глава Пентагону
Понеділок, 20 листопада 2023, 09:38
Глава Міноборони США Ллойд Остін прибув до Києва у понеділок вранці, заявивши, що США продовжать підтримувати Україну у війні проти Росії.
Про це Остін повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".
"Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому", – заявив очільник Пентагону.
I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023
I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl
Останнім часом зросли занепокоєння з приводу продовження американської військової допомоги Україні, оскільки в Конгресі тривають суперечки про це.
Напередодні Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.
Вони поговорили про плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), який відбудеться у форматі відеоконференції 22 листопада.