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До Києва з "повідомленням про підтримку" приїхав глава Пентагону 

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Понеділок, 20 листопада 2023, 09:38

Глава Міноборони США Ллойд Остін прибув до Києва у понеділок вранці, заявивши, що США продовжать підтримувати Україну у війні проти Росії.

Про це Остін повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому", – заявив очільник Пентагону.

Останнім часом зросли занепокоєння з приводу продовження американської військової допомоги Україні, оскільки в Конгресі тривають суперечки про це.

Напередодні Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Вони поговорили про плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), який відбудеться у форматі відеоконференції 22 листопада.

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