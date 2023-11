До Києва з "повідомленням про підтримку" приїхав глава Пентагону 

Глава Міноборони США Ллойд Остін прибув до Києва у понеділок вранці, заявивши, що США продовжать підтримувати Україну у війні проти Росії.

Про це Остін повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому", – заявив очільник Пентагону.

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.



I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl