В ОП рассказали подробности встречи Зеленского с Остином

Во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве президент Владимир Зеленский обсудил подготовку к очередному заседанию в формате "Рамштайн", а также ситуацию на фронте.

Об этом сообщили в Офисе президента по итогам встречи, пишет "Европейская правда".

Зеленский в разговоре с Остином отметил важность непрерывного снабжения союзниками всего необходимого вооружения и снарядов, а также подчеркнул необходимость в "усилении возможностей Украины накануне зимнего периода".

ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Также, отмечают в ОП, президент Украины и глава Пентагона обсудили мореплавание в Черном море и обеспечение функционирования альтернативного "зернового коридора" после демарша РФ.

"Очень важно, что нам удалось достичь прогресса в установлении контроля над Черным морем, а также обеспечить работу альтернативного гуманитарного маршрута. Это позволяет Украине оставаться гарантом глобальной продовольственной безопасности", – цитируют в сообщении Зеленского.

Как сообщалось, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев в понедельник утром с необъявленным визитом.

В Минобороны США сообщали, что во время визита он обсудит обеспечение украинской армии на зимний период и на будущее от российских угроз