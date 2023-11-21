По всій Баварії проводять обшуки у справах про антисемітизм

У німецькій Баварії у вівторок вранці розпочали обшуки у справах про антисемітизм, висловлений у соціальних мережах.

Про це повідомило видання Bild, пише "Європейська правда".

В Мюнхені та його околицях рейди провели в десяти квартирах. Також повідомили про дії правоохоронців у Нюрнберзі, Фюссені та Меммінгені.

Schwer bewaffnete Polizisten des Unterstützungskommandos (USK) haben heute Morgen eine Wohnung in #München gestürmt. Polizei und Justiz gehen bayernweit gegen Judenhasser vor. pic.twitter.com/47QImf3rWc November 21, 2023

Серед обвинувачених – 19 чоловіків і одна жінка. За даними МВС, загалом правоохоронці провели рейди на 17 об'єктах, у підозрюваних вилучили комп'ютери, ноутбуки та мобільні телефони.

Причиною організованих Баварським державним управлінням і Генеральною прокуратурою Мюнхена кримінальних розслідувань стали провокаційні пости в соціальних мережах.

Зокрема, турецький чоловік віком 37 років опублікував фотографію Гітлера незабаром після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Він написав, серед іншого, наступне: "Я міг би вбити всіх євреїв, але я залишив деяких живими, щоб показати вам, чому я їх вбивав!"

Ще один обвинувачений написав, що "єврейські сини" повинні бути знищені.

Інший обшук провели у людини, яка в чат шкільного класу надіслала стікер із клоуном із написом: "Gas the jews" ("Труїть євреїв газом").

"Ми хочемо підвищити обізнаність громадян-євреїв про те, що ми серйозно ставимося до боротьби з антисемітськими злочинами, а також про те, що боротьба з антисемітизмом є пріоритетом баварського правосуддя.

І серед антисемітських правопорушників, що ця боротьба перебуває в центрі уваги баварської системи правосуддя", – пояснив старший прокурор Андреас Франк, уповноважений баварської судової системи з питань антисемітизму.

Наразі розслідування проти підозрюваних почали, зокрема, за підбурювання людей, використання символіки антиконституційних і терористичних організацій та потурання кримінальним злочинам.

Напередодні німецька поліція заарештувала 18-річного чоловіка за підозрою в плануванні насильства, що загрожує державі, після того, як він погрожував вбивствами в інтернеті та розміщував правоекстремістський й антисемітський контент.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв переслідувати тих, хто підтримує тероризм, а також тих, хто підбурює до антисемітизму.