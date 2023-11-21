По всей Баварии проводят обыски по делам об антисемитизме

В немецкой Баварии во вторник утром начали обыски по делам об антисемитизме, высказанном в социальных сетях.

Об этом сообщило издание Bild, пишет "Европейская правда".

В Мюнхене и его окрестностях рейды провели в десяти квартирах. Также сообщили о действиях правоохранителей в Нюрнберге, Фюссене и Меммингене.

Schwer bewaffnete Polizisten des Unterstützungskommandos (USK) haben heute Morgen eine Wohnung in #München gestürmt. Polizei und Justiz gehen bayernweit gegen Judenhasser vor. pic.twitter.com/47QImf3rWc November 21, 2023

Среди обвиняемых – 19 мужчин и одна женщина. По данным МВД, всего правоохранители провели рейды на 17 объектах, у подозреваемых изъяли компьютеры, ноутбуки и мобильные телефоны.

Причиной организованных Баварским государственным управлением и Генеральной прокуратурой Мюнхена уголовных расследований стали провокационные посты в социальных сетях.

В частности, турецкий мужчина в возрасте 37 лет опубликовал фотографию Гитлера вскоре после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Он написал, среди прочего, следующее: "Я мог бы убить всех евреев, но я оставил некоторых живыми, чтобы показать вам, почему я их убивал!"

Еще один обвиняемый написал, что "еврейские сыны" должны быть уничтожены.

Другой обыск провели у человека, который в чат школьного класса отправил стикер с клоуном с надписью: "Gas the jews" ("Травите евреев газом").

"Мы хотим повысить осведомленность граждан-евреев о том, что мы серьезно относимся к борьбе с антисемитскими преступлениями, а также о том, что борьба с антисемитизмом является приоритетом баварского правосудия.

И среди правонарушителей-антисемитов – что эта борьба находится в центре внимания баварской системы правосудия", – пояснил старший прокурор Андреас Франк, уполномоченный баварской судебной системы по вопросам антисемитизма.

Сейчас расследование против подозреваемых начали, в частности, за подстрекательство людей, использование символики антиконституционных и террористических организаций и попустительство уголовным преступлениям.

Накануне немецкая полиция арестовала 18-летнего мужчину по подозрению в планировании насилия, угрожающего государству, после того, как он угрожал убийствами в интернете и размещал правоэкстремистский и антисемитский контент.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал преследовать тех, кто поддерживает терроризм, а также тех, кто подстрекает к антисемитизму.