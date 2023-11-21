Школи Литви знову отримали численні погрози про вибухи

У вівторок литовська поліція отримала кілька повідомлень про нібито закладену вибухівку в школах і різних установах країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Більшість погроз надійшли електронною поштою англійською мовою, зазначив департамент поліції. Невідомі погрожували підривом будівель і вивільненням отруйного газу.

"Загалом до 09:00 було отримано 28 електронних листів, більшість з яких були адресовані школам і гімназіям", – повідомили в департаменті поліції.

Школам та іншим установам, які отримали листи з погрозами, рекомендували не переривати свою діяльність і не викликати екстрені служби до консультації з відповідальними посадовими особами.

Також не рекомендували проводити евакуацію, окрім випадків, коли в приміщенні виявлено підозрілий предмет. У такому випадку слід негайно телефонувати за номером 112.

Поліція також попросила доручити одній особі повідомляти про погрози, щоб екстрені служби не були перевантажені кількома повідомленнями з одного місця.

Наприкінці жовтня багато шкіл та інших установ по всій Литві кілька днів поспіль отримували повідомлення про замінування. Жодна з погроз не виявилася реальною.

У понеділок неправдиві повідомлення про замінування отримали аеропорти Вільнюса і Каунаса, а також Каунаська гідроелектростанція.