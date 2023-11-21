Школы Литвы снова получили многочисленные угрозы о взрывах

Во вторник литовская полиция получила несколько сообщений о якобы заложенной взрывчатке в школах и различных учреждениях страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Большинство угроз поступили по электронной почте на английском языке, отметил департамент полиции. Неизвестные угрожали подрывом зданий и распылением ядовитого газа.

"Всего до 09:00 было получено 28 электронных писем, большинство из которых были адресованы школам и гимназиям", – сообщили в департаменте полиции.

Школам и другим учреждениям, которые получили письма с угрозами, рекомендовали не прерывать свою деятельность и не вызывать экстренные службы до консультации с ответственными должностными лицами.

Также не рекомендовали проводить эвакуацию, кроме случаев, когда в помещении обнаружен подозрительный предмет. В таком случае следует немедленно звонить по номеру 112.

Полиция также попросила поручить одному лицу сообщать об угрозах, чтобы экстренные службы не были перегружены несколькими сообщениями с одного места.

В конце октября многие школы и другие учреждения по всей Литве несколько дней подряд получали сообщения о минировании. Ни одна из угроз не оказалась реальной.

В понедельник ложные сообщения о минировании получили аэропорты Вильнюса и Каунаса, а также Каунасская гидроэлектростанция.