Президент Евросовета объяснил, почему саммит ЕС в декабре должен принять решение по Украине

Президент Европейского совета Шарль Мишель обещает сделать все возможное, чтобы Украина и Молдова до конца года получили решение о начале переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом он заявил журналистам после переговоров с президентами Украины и Молдовы в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Мишель отметил, что путь Украины и Молдовы к вступлению в ЕС был одной из тем переговоров с президентами Владимиром Зеленским и Майей Санду, состоявшихся во вторник, и на этой встрече он дал коллегам обещание, которое затем взялся повторить публично, в присутствии журналистов.

"Уважаемые президенты Зеленский и Санду, дорогие граждане Украины и Молдовы, уверяю, я не упущу ни одного шанса, чтобы удовлетворить ваши законные амбиции и ожидания", – заявил он.

Глава Евросовета подчеркнул, что сейчас речь идет не о самом вступлении, а о начале длительного процесса, который "полон требований и порой приносит разочарование", а также напомнил, что обеим странам нужно будет выполнить немало задач, в том числе в вопросе верховенства права, однако первый шаг должен быть сделан именно сейчас.

"Я сделаю все, чтобы убедить 27 коллег (лидеров государств-членов ЕС), что нам нужно положительное решение в декабре", – заявил он.

Мишель также привел три главных аргумента, с помощью которых он будет убеждать участников саммита.

Во-первых, он считает, что начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС "будет сигналом европейским гражданам, что мы заботимся об их безопасности и благосостоянии", поскольку, по его убеждению, расширение позволит сделать Европу более безопасной и богатой.

"Во-вторых, это будет сигналом для граждан Украины и Молдовы, что мы являемся надежным партнером, что мы серьезны и что мы держим слово", – заявил Мишель, подчеркнув, что это также весомый аргумент для 27 лидеров.

И в-третьих, начало переговоров с Украиной, на которую напала Россия, "будет сигналом для Кремля и для всех в мире, кто хочет подорвать мировой порядок".

Как известно, 14-15 декабря в Брюсселе должен состояться саммит ЕС, где вопрос расширения будет одним из ключевых. В последние дни из ЕС поступают сигналы о том, что ЕС может не поддержать начало переговоров о вступлении Украины во время декабрьского саммита. Якобы рассматривается возможность отложить это решение не март из-за отсутствия единства в Евросоюзе. Венгрия публично обещает блокировать положительное для Киева решение.