Що робить Україна для розблокування кордону з Євросоюзом

Блокада кордону з Україною польськими протестувальниками триває вже третій тиждень. Усі спроби української влади досягти компромісу наразі виявилися безуспішними.

Більш того, попри обіцянки протестувальників з’являються докази того, що блокують і гуманітарні вантажі, що прямують в Україну. А разом із тим до аналогічної блокади кордону вже долучилися й словацькі перевізники.

Про те, чи надовго це і якими можуть бути шляхи вирішення проблеми, редактор "Європейської правди" Юрій Панченко поговорив з заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергієм Деркачем. Результати розмови – у матеріалі "Дії польського уряду викликають багато питань. Можливо, кордон розблокує нова влада".

Дуже сподіваємося, що ця блокада – ненадовго. Але все залежить від декількох факторів, а насамперед – від того, наскільки ці протестувальники налаштовані стояти до кінця.

В цій блокаді вбачається якась політична історія. Адже, як ми бачимо, тим, хто зараз блокує кордон, не дуже й цікаві компромісні пропозиції.

Вони хочуть, щоб дозволи для українських перевізників повернулися вже з 1 січня 2024 року.

І це їхня головна і, по суті, єдина вимога, адже усі інші вимоги без цієї фактично не працюють.

Проте їх точно ніхто повертати не буде.

Ми знаємо, що політично за блокадою кордону стоїть польська партія "Конфедерація".

А от що ж до позиції чинного уряду Польщі, то тут є питання.

З одного боку, ми бачимо зараз на двосторонніх зустрічах, що польські колеги ніби намагаються шукати рішення, щось запропонувати протестувальникам.

Але, чесно кажучи, ми не бачимо якихось дієвих справ ані від центрального польського уряду, ані від місцевої влади, щоби припинити страйки.

Ба більше, ми зараз бачимо дуже багато порушень, але польський уряд на них фактично ніяк не реагує.

Ми вимушені звертатися по допомогу до Єврокомісії.

Ми кажемо: колеги, дивіться, це фактично кордон не тільки Польщі, це кордон усього Європейського Союзу. Виходить, можна просто заблокувати кордон ЄС, завдавати шкоди усім країнам Євросоюзу і за це нічого не буде?

Ми кажемо: усі поважають право на страйк, але мають бути якісь запобіжники для того, щоб не блокувати кордон, адже це в першу чергу – безпека самого ЄС.

І нам здається, що Європейський Союз має прийняти рішення, яке не дозволить взагалі блокувати кордон.

Також ми кажемо Європейському Союзу, що вбачаємо в цих протестах дві проблеми.

Перше – це порушення деяких міжнародних угод.

Друге – порушуються міжнародні стандарти.

Не може не пропускатися гуманітарна допомога в країну. Не можна не пропускати небезпечні вантажі, зокрема паливо, і тримати їх на дорозі прямо без парковочних місць.

У нас просто мільйон відео, як вантажівки з паливом стоять просто на дорозі, без ніяких знаків, вночі у цю вантажівку можна спокійно в'їхати. Це просто порушення всіх міжнародних стандартів.

Сьогодні перевізники зупинили страйк, завтра вони подадуть нову заявку та отримають дозвіл на новий страйк.

Якщо це питання не вирішити юридично, то вони зможуть блокувати кордон з різних причин хоч кожен день.

Що нам відомо щодо Словаччини? Маємо інформацію, що протестувальники з Польщі приїхали до Словаччини, переговорили з однією з організацій перевізників та нібито здобули якусь підтримку.

Вчора стало відомо, що до блокади кордону долучились і словацькі перевізники. Але, сьогодні рух вантажівок було відновлено.

Ще більш детально – у матеріалі "Дії польського уряду викликають багато питань. Можливо, кордон розблокує нова влада".