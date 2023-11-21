Словацькі перевізники заблокували рух на кордоні з Україною

На території Словаччини перевізники розпочали блокаду пункту перетину кордону з Україною "Вишнє Нємецьке".

Як передає "Європейська правда", про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"За інформацією, що надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13.30 розпочалося блокування руху для вантажного автотранспорту, що рухається на напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє Нємецьке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород", – йдеться у повідомленні.

Акцію ініціювала і проводить Спілка перевізників Словаччини. Про терміни блокування не повідомляється, хоча не виключається, що такі дії словацьких перевізників можуть бути довготривалими.

Наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі словацькими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускати через кордон.

Прикордонники також повідомили, що на даний час на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецьке" в напрямку України перебуває близько 300 вантажних транспортних засобів.

Пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів здійснюється в штатному режимі.

Минулого тижня представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) на годину заблокували пункт перетину кордону з Україною "Вишнє Нємецьке" зі словацького боку, висловивши солідарність із польськими мітингарями.

Словацькі перевізники раніше пригрозили повністю заблокувати кордон з Україною, якщо в ситуацію не втрутиться Європейська комісія.

Вони вимагають від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати – це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною.

Водночас Єврокомісія вже встигла попередити, що одна з ключових вимог польських перевізників, які блокують кордон з Україною, не є юридично можливою.

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