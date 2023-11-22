Что делает Украина для разблокирования границы с Евросоюзом

Блокада границы с Украиной польскими протестующими продолжается уже третью неделю. Все попытки украинской власти достичь компромисса пока оказались безуспешными.

Более того, несмотря на обещания протестующих появляются доказательства того, что блокируют и гуманитарные грузы, направляющиеся в Украину. А вместе с тем к аналогичной блокаде границы уже присоединились и словацкие перевозчики.

О том, надолго ли это и какими могут быть пути решения проблемы, редактор "Европейской правды" Юрий Панченко поговорил с заместителем министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергеем Деркачем. Результаты разговора – в материале "Действия польского правительства вызывают много вопросов. Возможно, границу разблокирует новая власть".

Очень надеемся, что эта блокада – ненадолго. Но все зависит от нескольких факторов, а прежде всего – от того, насколько эти протестующие настроены стоять до конца.

В этой блокаде усматривается некая политическая история. Ведь, как мы видим, тем, кто сейчас блокирует границу, не очень и интересны компромиссные предложения.

Они хотят, чтобы разрешения для украинских перевозчиков вернулись уже с 1 января 2024 года.

И это их главное и, по сути, единственное требование, ведь все остальные требования без этого фактически не работают.

Однако их точно никто возвращать не будет.

Мы знаем, что политически за блокадой границы стоит польская партия "Конфедерация".

А вот что касается позиции действующего правительства Польши, то здесь есть вопросы.

С одной стороны, мы видим сейчас на двусторонних встречах, что польские коллеги вроде пытаются искать решение, что-то предложить протестующим.

Но, честно говоря, мы не видим каких-то действенных дел ни от центрального польского правительства, ни от местных властей, чтобы прекратить забастовки.

Более того, мы сейчас видим очень много нарушений, но польское правительство на них фактически никак не реагирует.

Мы вынуждены обращаться за помощью к Еврокомиссии.

Мы говорим: коллеги, смотрите, это фактически граница не только Польши, это граница всего Европейского Союза. Получается, можно просто заблокировать границу ЕС, наносить ущерб всем странам Евросоюза и за это ничего не будет?

Мы говорим: все уважают право на забастовку, но должны быть какие-то предохранители для того, чтобы не блокировать границу, ведь это в первую очередь – безопасность самого ЕС.

И нам кажется, что Европейский Союз должен принять решение, которое не позволит вообще блокировать границу.

Также мы говорим Европейскому Союзу, что видим в этих протестах две проблемы.

Первая – это нарушение некоторых международных соглашений.

Вторая – нарушаются международные стандарты.

Не может не пропускаться гуманитарная помощь в страну. Нельзя не пропускать опасные грузы, в том числе топливо, и держать их на дороге прямо без парковочных мест.

У нас просто миллион видео, как грузовики с топливом стоят прямо на дороге, без никаких знаков, ночью в этот грузовик можно спокойно въехать. Это просто нарушение всех международных стандартов.

Сегодня перевозчики остановили забастовку, завтра они подадут новую заявку и получат разрешение на новую забастовку.

Если этот вопрос не решить юридически, то они смогут блокировать границу по разным причинам хоть каждый день.

Что нам известно о Словакии? Есть информация, что протестующие из Польши приехали в Словакию, переговорили с одной из организаций перевозчиков и якобы получили какую-то поддержку.

Вчера стало известно, что к блокаде границы присоединились и словацкие перевозчики. Но, сегодня движение грузовиков было восстановлено.

Еще более подробно – в материале "Действия польского правительства вызывают много вопросов. Возможно, границу разблокирует новая власть".