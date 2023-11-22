Міжнародні партнери очікують на план А і план Б від українських військових – депутатка

Міжнародні партнери зараз, на відміну від ситуації на початку повномасштабного вторгнення РФ, очікують від українських військових на певний план дій.

Про це сказала в інтерв'ю "Європейській правді" голова фракції "Голос" у Верховній Раді Олександра Устінова.

"Тепер саме від наших військових – від Залужного, від його генералів – залежить те, який план ми будемо показувати нашим міжнародним партнерам. А план потрібен", – зазначила вона, додавши, що крім плану А, потрібен і план Б.

За її словами, саме під це вони готові давати зброю.

При цьому, як зазначила Устінова, вони не чекають розписаного сценарію про вихід на кордони 1991 року.

"Але вони хочуть бачити, що ми розуміємо, куди рухаємося, а не просто сидимо в окопах, відстрілюємося і втрачаємо людей.

І якщо військові на своєму рівні будуть це комунікувати, тоді нам, політикам, буде простіше під це просити гроші", – сказала депутатка.

Вона висловила припущення, що саме для цього у Київ приїхав Ллойд Остін: щоб зрозуміти план дій України.

Як повідомлялося, 20 листопада, Київ відвідав глава Пентагону Ллойд Остін. Він оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів, куди увійшли артилерійські снаряди і додаткова система HIMARS.

Остін запевнив, що його відомство продовжить працювати для ухвалення додаткового фінансування оборонних та інших потреб Києва у Конгресі США.

Дивіться також відео інтерв'ю Олександри Устінової "ЄвроПравді": Все про допомогу США, F16 та Крим