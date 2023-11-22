Международные партнеры сейчас, в отличие от ситуации в начале полномасштабного вторжения РФ, ожидают от украинских военных определенного плана действий.

Об этом сказала в интервью "Европейской правде" председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Александра Устинова.

"Теперь именно от наших военных – от Залужного, от его генералов – зависит то, какой план мы будем показывать нашим международным партнерам. А план нужен", – отметила она, добавив, что кроме плана А, нужен и план Б.

По ее словам, именно под это они готовы давать оружие.

При этом, как отметила Устинова, они не ждут расписанного сценария о выходе на границы 1991 года.

"Но они хотят видеть, что мы понимаем, куда движемся, а не просто сидим в окопах, отстреливаемся и теряем людей.

И если военные на своем уровне будут это коммуницировать, тогда нам, политикам, будет проще под это просить деньги", – сказала депутат.

Она высказала предположение, что именно для этого в Киев приехал Ллойд Остин: чтобы понять план действий Украины.

Как сообщалось, 20 ноября, Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин. Он объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов, куда вошли артиллерийские снаряды и дополнительная система HIMARS.

Остин заверил, что его ведомство продолжит работать для принятия дополнительного финансирования оборонных и других потребностей Киева в Конгрессе США.

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