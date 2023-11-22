Молдова створить Офіс із питань євроінтеграції

Уряд Молдови на засіданні в середу схвалив створення окремої структури для координації процесів вступу в Європейський Союз – Офісу з питань європейської інтеграції.

Про це повідомила пресслужба молдовського уряду, пише "Європейська правда".

Новостворений Офіс координуватиме процес вступу Молдови до ЄС на внутрішньому рівні, зокрема приведення національного законодавства у відповідність до права Євросоюзу, а також розповідатиме про переваги членства в ЄС.

Офіс очолить віцепрем'єр, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску. Він підкреслив, що Офіс дозволить прискорити темпи імплементації права ЄС у процесі євроінтеграції.

"Створення цього офісу має на меті консолідувати глибоку галузеву експертизу у сферах, які часто є дуже технічними, і це дозволить нам ще більше прискорити темпи імплементації acquis communautaire і працювати над 35 главами переговорів", – написав Попеску у Facebook.

За словами голови молдовського МЗС, Молдові вдалося виконати 94% дій, включених до рекомендацій Європейської комісії щодо вступу до ЄС.

Паралельно уряд Молдови затвердив план дій на 2024 рік з 546 діями, половина з яких – частина Національного плану дій щодо європейської інтеграції.

Як відомо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала Європейській раді розпочати переговори про вступ до ЄС з Молдовою та Україною. Остаточне рішення про початок переговорів мають ухвалити лідери країн-членів на засіданні 14-15 грудня.

В останні дні з ЄС надходять сигнали про те, що ЄС може не підтримати початок переговорів про вступ України під час грудневого саміту. Нібито розглядається можливість відкласти це рішення не березень через брак єдності у Євросоюзі. Угорщина публічно обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

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