Молдова создаст Офис по вопросам евроинтеграции

Правительство Молдовы на заседании в среду одобрило создание отдельной структуры для координации процессов вступления в Европейский Союз – Офиса по вопросам европейской интеграции.

Об этом сообщила пресс-служба молдавского правительства, пишет "Европейская правда".

Новосозданный Офис будет координировать процесс вступления Молдовы в ЕС на внутреннем уровне, в частности приведение национального законодательства в соответствие с правом Евросоюза, а также рассказывать о преимуществах членства в ЕС.

Офис возглавит вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску. Он подчеркнул, что Офис позволит ускорить темпы имплементации права ЕС в процессе евроинтеграции.

"Создание этого офиса имеет целью консолидировать глубокую отраслевую экспертизу в сферах, которые часто являются очень техническими, и это позволит нам еще больше ускорить темпы имплементации acquis communautaire и работать над 35 главами переговоров", – написал Попеску в Facebook.

По словам главы молдавского МИД, Молдове удалось выполнить 94% действий, включенных в рекомендации Европейской комиссии по вступлению в ЕС.

Параллельно правительство Молдовы утвердило план действий на 2024 год с 546 действиями, половина из которых – часть Национального плана действий по европейской интеграции.

Как известно, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдовой и Украиной. Окончательное решение о начале переговоров должны принять лидеры стран-членов на заседании 14-15 декабря.

В последние дни из ЕС поступают сигналы о том, что ЕС может не поддержать начало переговоров о вступлении Украины во время декабрьского саммита. Якобы рассматривается возможность отложить это решение не март из-за отсутствия единства в Евросоюзе. Венгрия публично обещает блокировать положительное для Киева решение.

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