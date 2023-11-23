Топ-претендент на пост генсека НАТО зіткнувася з першою серйозною критикою

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, якого називають головним претендентом на посаду нового генсека НАТО, зіштовхнувся з опором у Вашингтоні з боку конгресменів, які звинуватили Нідерланди в недостатніх витратах на оборону за його правління.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

За словами двох європейських посадовців і дипломата, який побажав залишитися анонімним, щоб розповісти про внутрішні дискусії, Рютте вважається сильним фаворитом у перегонах щонайменше з трьох осіб.

Один зі співрозмовників сказав, що багаторічний нідерландський лідер заручився підтримкою "посадовців США і Німеччини, які обіймають високі посади".

Франція, ще одна країна, яка ухвалює ключові рішення, також підтримує Рютте, насамперед через його особисті стосунки з президентом Емманюелем Макроном.

Проте деякі американські законодавці рішуче виступають проти Рютте, оскільки Нідерланди постійно не досягають встановленого НАТО цільового показника витрат на оборону в 2% від ВВП.

Сенатор США Ден Салліван, старший член комітету Сенату у справах збройних сил сказав, що Рютте "слід однозначно дискваліфікувати" через показники його країни щодо розподілу тягаря НАТО. Він зазначив, що в США "глибоке двопартійне розчарування в США з приводу того, що члени НАТО не виконують своїх обов'язків".

У 2014 році Нідерланди витрачали лише 1,15% свого ВВП на оборону, тоді як мета альянсу – витрачати 2%. Цього року Гаага витратить 1,7% ВВП і погодилася витрачати 2,03% у 2024 році та 2,01% у 2025 році.

Напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі Салліван очолив двопартійну групу з 35 сенаторів, які написали президенту США Джо Байдену лист, закликаючи його забезпечити виконання країнами НАТО своїх зобов’язань щодо витрат на оборону.

А дехто з Демократичної партії Байдена вважає, що настав час жінці стати генсеком НАТО.

"Я давно вважаю, що настав час союзникам призначити першу жінку на посаду генерального секретаря НАТО", – заявила співголова групи спостерігачів щодо НАТО в Сенаті Джин Шагін, демократка з Нью-Гемпшира.

"Водночас дуже важливо, щоб підтримка НАТО залишалась сильною і двопартійною в Сенаті, а для цього наступник на цій важливій посаді має походити з країни, яка виконує зобов'язання щодо 2-відсоткових витрат на оборону або має надійний план досягнення цієї мети, який був узгоджений усіма членами Альянсу у Вільнюсі", – додала вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став головним претендентом на посаду генсека НАТО, коли Єнс Столтенберг піде у відставку наступного року.

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш висловив зацікавленість у посаді генерального секретаря НАТО. Також у посаді генсека Північноатлантичного альянсу зацікавлена прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Детально про це – у відеоблозі та статті "ЄвроПравди" Все про "конкурс" в Альянсі та його ймовірного переможця.