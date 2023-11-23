Топ-претендент на пост генсека НАТО столкнулся с первой серьезной критикой

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которого называют главным претендентом на пост нового генсека НАТО, столкнулся с сопротивлением в Вашингтоне со стороны конгрессменов, которые обвинили Нидерланды в недостаточных расходах на оборону при его правлении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

По словам двух европейских чиновников и дипломата, который пожелал остаться анонимным, чтобы рассказать о внутренних дискуссиях, Рютте считается сильным фаворитом в гонке по меньшей мере из трех человек.

Один из собеседников сказал, что многолетний нидерландский лидер заручился поддержкой "должностных лиц США и Германии, занимающих высокие должности".

Франция, еще одна страна, которая принимает ключевые решения, также поддерживает Рютте, прежде всего из-за его личных отношений с президентом Эмманюэлем Макроном.

Однако некоторые американские законодатели решительно выступают против Рютте, поскольку Нидерланды постоянно не достигают установленного НАТО целевого показателя расходов на оборону в 2% от ВВП.

Сенатор США Дэн Салливан, старший член комитета Сената по делам вооруженных сил сказал, что Рютте "следует однозначно дисквалифицировать" из-за показателей его страны по распределению бремени НАТО. Он отметил, что в США "глубокое двухпартийное разочарование в США по поводу того, что члены НАТО не выполняют своих обязанностей".

В 2014 году Нидерланды тратили лишь 1,15% своего ВВП на оборону, тогда как цель альянса – тратить 2%. В этом году Гаага потратит 1,7% ВВП и согласилась тратить 2,03% в 2024 году и 2,01% в 2025 году.

Накануне июльского саммита НАТО в Вильнюсе Салливан возглавил двухпартийную группу из 35 сенаторов, которые написали президенту США Джо Байдену письмо, призывая его обеспечить выполнение странами НАТО своих обязательств по расходам на оборону.

А некоторые из Демократической партии Байдена считают, что пришло время женщине стать генсеком НАТО.

"Я давно считаю, что пришло время союзникам назначить первую женщину на должность генерального секретаря НАТО", – заявила сопредседатель группы наблюдателей по НАТО в Сенате Джин Шагин, демократ из Нью-Гемпшира.

"В то же время очень важно, чтобы поддержка НАТО оставалась сильной и двухпартийной в Сенате, а для этого преемник на этой важной должности должен происходить из страны, которая выполняет обязательства по 2-процентным расходам на оборону или имеет надежный план достижения этой цели, который был согласован всеми членами Альянса в Вильнюсе", – добавила она.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал главным претендентом на должность генсека НАТО, когда Йенс Столтенберг уйдет в отставку в следующем году.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш выразил заинтересованность в должности генерального секретаря НАТО. Также в должности генсека Североатлантического альянса заинтересована премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Подробно об этом – в видеоблоге и статье "ЕвроПравды" Все о "конкурсе" в Альянсе и его вероятном победителе.