Глава МЗС Литви: Безпека Європи має будуватися не з Росією, а від Росії

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав спроби говорити про європейську безпеку з участю Росії дискусіями з канібалом про меню на вечерю.

Про це він сказав в інтерв'ю Elta, пише "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію LRT.

Ландсбергіс виступив проти спроб досягти врегулювання війни в Україні шляхом переговорів і укласти угоду про європейську безпеку, яка б включала Росію, порівнявши це з "дискусією з канібалом про меню на вечерю".

"Вони кажуть, що нам все одно потрібно поговорити... Але ми говоримо, що безпека Європи повинна будуватися як безпека від Росії. Не з Росією. [...] Ми повинні допомогти Грузії, Україні, Молдові, Литві, Польщі захистити себе від Росії, тому що її цілі імперські, наступальні, політичні, дипломатичні – всі методи, які вона використовує, спрямовані на те, щоб підкорити нас, знищити нас, вбити нас, стерти нас з лиця землі, анексувати нас. Це їхня політика", – наголосив Ландсбергіс.

Раніше телеканал NBC, з посиланням на джерела, повідомляв, що офіційні особи США та Європи розпочали закриті перемовини з Києвом щодо можливих мирних переговорів із Кремлем, щоб покласти край війні.

Дипломатичні джерела у ЄС раніше назвали цю інформацію неправдивою.