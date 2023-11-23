Глава МИД Литвы предложил вернуться к всеобщему призыву

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил за введение в стране всеобщего призыва.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

"Прежде всего, мы посылаем сигнал нашему потенциальному противнику, что Литва, вся Литва готова защищаться, и защищаться с оружием. Поэтому тот, кто пришел сюда, встретит не тех, кто перебегает ручей, а тех, кто воюет", – отметил Ландсбергис.

Глава МИД также заявил, что Вильнюс должен пересмотреть всю стратегию обороны, несмотря на пятую статью НАТО и предоставленные ею гарантии балтийской стране.

"Наша геополитическая позиция – чем дальше, тем больше полагаться на другие опоры, не только на НАТО, которая остается главной, но и на США как двустороннего партнера, выслушать их потребности, Германию, которая, конечно, становится нашим очень сильным партнером, региональные государства, Польшу и страны Северной Европы, которые находятся рядом и присоединились к НАТО", – убежден Ландсбергис.

Министр иностранных дел выразил мнение, что структура мира, выстроенная после холодной войны, рушится на глазах, но дискуссия, которая отражала бы реальную геополитическую ситуацию за пределами Литвы, пока не ведется.

Ранее глава МИД Литвы назвал попытки говорить о европейской безопасности с участием России дискуссиями с каннибалом о меню на ужин.

Также Ландсбергис предположил, что нападение России на Европу после завершения войны в Украине без полного поражения Москвы – это лишь вопрос времени.