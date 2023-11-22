У ФРН кажуть, що проблеми з ухваленням бюджету не вплинуть на 1,3 млрд євро для України

Фінансуванню нового пакета допомоги Україні, про який напередодні оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, не загрожують проблеми з ухваленням бюджету.

Про це в середу заявив речник німецького Міноборони, пише "Європейська правда" з посиланням на t-online.

За словами представника оборонного відомства, фінансування нової німецької допомоги Україні у сфері озброєнь "надійно забезпечене".

Він не уточнив, що має на увазі, але вказав, що "значна частина коштів" для нового пакета допомоги надійде з так званого розділу 60 федерального бюджету ФРН. Він містить проєкти, витрати на які не закріплені за окремим міністерством.

Також речник Міністерства оборони Німеччини не зміг підтвердити, що в бюджеті на 2024 рік буде збільшена військова допомога Україні ще на 4 мільярди євро, про що повідомлялось раніше.

Нагадаємо, напередодні федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус побував у Києві, де оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро.

Після того, як Конституційний суд ФРН заборонив скерувати невикористані надзвичайні кошти, виділені на боротьбу з пандемією, на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості, у проєкті німецького бюджету на 2024 рік утворилась "діра" у 60 мільярдів євро, яка уповільнює його ухвалення.