Германия уверяет союзников в неизменных расходах на оборону, несмотря на бюджетный кризис

Специальный фонд Германии в размере 100 миллиардов евро, предназначенный для усиления обороноспособности, не пострадает от проблем с бюджетом страны, вызванных "дырой" в 60 миллиардов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявило Министерство обороны ФРГ.

Как говорится в сообщении ведомства, предупредительное продолжение замораживания средств бюджета специального фонда Бундесвера было отменено дополнительным распоряжением.

"Это гарантирует, что финансирование проектов, которые не покрываются исключительно из спецфонда Бундесвера, также будет гарантировано", – также говорится в заявлении.

После того как Конституционный суд ФРГ запретил направить неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности, в проекте немецкого бюджета на 2024 год образовалась "дыра" в 60 миллиардов евро, что замедляет его принятие.

В среду коалиция канцлера Германии Олафа Шольца отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год, пытаясь найти выход из кризиса, вызванного "дырой" в финансах на 60 миллиардов евро.

Из-за этого почти каждая статья расходов, которая еще не была официально утверждена, зависла в воздухе. Среди неопределенностей – помощь Украине. Правительство планировало удвоить военную помощь Киеву до 8 млрд евро в следующем году, но представитель министерства обороны не смог ответить на вопрос, будет ли соблюдено это обещание, ссылаясь на продолжающиеся дискуссии.

Ранее представитель немецкого Минобороны заверил, что финансированию нового пакета помощи Украине, о котором накануне объявил министр обороны Германии Борис Писториус, не угрожают проблемы с принятием бюджета.

В то же время представитель Министерства обороны Германии не смог подтвердить, что в бюджете на 2024 год будет увеличена военная помощь Украине еще на 4 миллиарда евро, о чем сообщалось ранее.