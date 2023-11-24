Зеленський про вибори в Нідерландах: Прошу не бути в шоці, найближчим часом викликів не буде

Президент Володимир Зеленський заявив, що результати парламентських виборів у Нідерландах найближчим часом на підтримку України не вплинуть.

Про це Зеленський заявив на пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Ринкевичсом у Києві, передає "Європейська правда".

"Що стосується Нідерландів, прошу вас не бути в шоці", – сказав голова держави.

На його думку, Україна перебуває в "гарних відносинах" із Нідерландами, й цей статус нині підтримується головою нідерландського уряду Марком Рютте.

"Я впевнений в Рютте і я думаю, що найближчим часом викликів не буде", – додав Зеленський.

Як відомо, Марк Рютте тимчасово залишається на посаді прем’єр-міністра до формування нового уряду після виборів 22 листопада. Втім, цей процес може зайняти тривалий час.

На виборах з величезним відривом від опонентів перемогу здобула Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні.

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