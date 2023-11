Зеленський поговорив з Рютте про подальшу допомогу Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр Нідерландів Марк Рютте, який невдовзі залишить посаду, провели телефонну розмову щодо подальшої підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що говорив з Рютте про зусилля для збереження єдності у Європі та важливість незмінної військової та фінансової підтримки України.

"У цьому контексті нещодавнє рішення Нідерландів надати Україні додаткові 2 млрд євро у 2024 році є найкращим сигналом для інших партнерів. Вдячний Нідерландам за всю допомогу, а також за підтримку української формули миру та гуманітарної ініціативи", – розповів Володимир Зеленський.

Марк Рютте зі свого боку зазначив, що вони говорили про "поточну ситуацію і наближення зими", та що Нідерланди солідарні з українцями і підтримують Україну у протистоянні російській агресії.

📞: Just had one of my regular calls with @ZelenskyyUA on the current situation in Ukraine and the coming winter. The Netherlands stands with the people of Ukraine and supports Ukraine in its fight against Russian aggression.