Зеленський поговорив з Рютте про подальшу допомогу Нідерландів
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр Нідерландів Марк Рютте, який невдовзі залишить посаду, провели телефонну розмову щодо подальшої підтримки України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зеленський зазначив, що говорив з Рютте про зусилля для збереження єдності у Європі та важливість незмінної військової та фінансової підтримки України.
"У цьому контексті нещодавнє рішення Нідерландів надати Україні додаткові 2 млрд євро у 2024 році є найкращим сигналом для інших партнерів. Вдячний Нідерландам за всю допомогу, а також за підтримку української формули миру та гуманітарної ініціативи", – розповів Володимир Зеленський.
Марк Рютте зі свого боку зазначив, що вони говорили про "поточну ситуацію і наближення зими", та що Нідерланди солідарні з українцями і підтримують Україну у протистоянні російській агресії.
📞: Just had one of my regular calls with @ZelenskyyUA on the current situation in Ukraine and the coming winter. The Netherlands stands with the people of Ukraine and supports Ukraine in its fight against Russian aggression.— Mark Rutte (@MinPres) November 24, 2023
Як відомо, Марк Рютте тимчасово залишається на посаді прем’єр-міністра до формування нового уряду після виборів 22 листопада. Втім, цей процес може зайняти тривалий час.
На виборах з величезним відривом від опонентів перемогу здобула Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні.
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