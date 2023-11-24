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Зеленський поговорив з Рютте про подальшу допомогу Нідерландів

П'ятниця, 24 листопада 2023, 16:30

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр Нідерландів Марк Рютте, який невдовзі залишить посаду, провели телефонну розмову щодо подальшої підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що говорив з Рютте про зусилля для збереження єдності у Європі та важливість незмінної військової та фінансової підтримки України.

"У цьому контексті нещодавнє рішення Нідерландів надати Україні додаткові 2 млрд євро у 2024 році є найкращим сигналом для інших партнерів. Вдячний Нідерландам за всю допомогу, а також за підтримку української формули миру та гуманітарної ініціативи", – розповів Володимир Зеленський.

Марк Рютте зі свого боку зазначив, що вони говорили про "поточну ситуацію і наближення зими", та що Нідерланди солідарні з українцями і підтримують Україну у протистоянні російській агресії.  

Як відомо, Марк Рютте тимчасово залишається на посаді прем’єр-міністра до формування нового уряду після виборів 22 листопада. Втім, цей процес може зайняти тривалий час. 

На виборах з величезним відривом від опонентів перемогу здобула Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні.

Читайте детальніше у статті: "Орбан" із Гааги: чи зможе противник допомоги Україні стати прем’єром Нідерландів.

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