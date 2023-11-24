Зеленский о выборах в Нидерландах: Прошу не быть в шоке, в ближайшее время вызовов не будет

Президент Владимир Зеленский заявил, что результаты парламентских выборов в Нидерландах в ближайшее время на поддержку Украины не повлияют.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве, передает "Европейская правда".

"Что касается Нидерландов, прошу вас не быть в шоке", – сказал глава государства.

По его мнению, Украина находится в "хороших отношениях" с Нидерландами, и этот статус сейчас поддерживается главой нидерландского правительства Марком Рютте.

"Я уверен в Рютте и я думаю, что в ближайшее время вызовов не будет", – добавил Зеленский.

Как известно, Марк Рютте временно остается на посту премьер-министра до формирования нового правительства после выборов 22 ноября. Впрочем, этот процесс может занять длительное время.

На выборах с огромным отрывом от оппонентов победу одержала Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине.

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