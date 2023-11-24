Президент Латвії впевнений, що ЄС ухвалить позитивні для України рішення попри суперечки

Латвійський президент Едгарс Ринкевичс вважає, що Європейський Союз попри спротив окремих держав-членів зрештою ухвалить усі позитивні для України рішення.

Про це він заявив на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, коментуючи результати парламентських виборів у Нідерландах, передає "Європейська правда".

Ринкевичс нагадав, що ЄС складається із 27 демократичних країн, й у них на виборах до влади приходять різні політичні партії з різними позиціями, що викликає "складні обговорення на рівні Європейського Союзу, а також на рівні НАТО".

"Іноді доводиться витрачати чимало зусиль, чимало часу. І, на жаль, певною мірою, це дуже дратує. Нам усім треба ухвалити певне рішення швидко, адже Україна потребує цієї підтримки, а політичний процес є тривалим. Але врешті-решті рішення ухвалюються", – додав він.

Латвійський президент згадав про свій 12-річний дипломатичний досвід, зокрема свою першу зустріч, після якої він вважав, що згоди досягти не вдалось – але через деякий час "раптово" ситуація все ж оберталась інакше.

"Зараз я більш оптимістично ставлюся (до цього. – Ред.). Так, можливо, нам знадобиться більше обговорень; можливо, нам знадобиться більше часу – все одно єдність (ЄС. – Ред.) залишиться, ми зможемо ухвалити необхідні рішення, не тільки щодо підтримки України, а й щодо переговорного процесу з Україною", – наголосив Ринкевичс.

Нагадаємо, на виборах у Нідерландах з величезним відривом від опонентів перемогу здобула Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні.

Читайте детальніше у статті: "Орбан" із Гааги: чи зможе противник допомоги Україні стати прем’єром Нідерландів. А також - чи заблокує нова влада допомогу Україні.